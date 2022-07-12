Свыше 50 домов отремонтируют в Ступине до конца года

На капитальный ремонт многоквартирных домов в Ступине выделили 491 миллион рублей. Планируется привести в порядок 51 здание. Всего по области в этом году преобразят 3757 объектов.

В Ступине проведут ремонт кровель 13 домов, фасадов 16 домов, инженерных систем — в 19 домах, а также заменят восемь лифтов в трех домах. Работы уже проведены на 25 объектах.

Глава МинЖКХ Региона Антон Велиховский напомнил, что программа капремонта Подмосковья самая значительная среди российских регионов. В нее включили более 44 тысяч домов из 54 тысяч расположенных в области. Планы рассчитаны до 2049 года. В этом году уже отремонтировали 1450 зданий.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Валерий Николов добавил, что по трехлетнему плану до конца этого года количество отремонтированных домов составит около восьми тысяч.

Узнать о программе капитального ремонта в Подмосковье можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев потребовал поставить на максимальный контроль капитальный ремонт в подмосковных школах.