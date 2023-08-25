Подмосковье 25 августа 2023, 10:06 Свыше 50 детей из малообеспеченных семей в Лосино-Петровском получат школьные рюкзаки Unsplash

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Первоклассникам из малообеспеченных семей в Лосино-Петровском вручат рюкзаки со школьными принадлежностями. Подарочный набор уже получил 21 ребенок, еще 36 юных лосинопетровцев получат их к началу учебного года.

Вручение первой партии школьных рюкзаков первоклассникам прошло в торжественной обстановке. Подарки от губернатора Московской области передал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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«Это нас всех объединяет в заботе о нашем подрастающем поколении. Поэтому более важной задачи для нас сегодня нет — чтобы поколение росло с возможностью учиться, овладевать знаниями», — отметил глава округа.

В числе тех, кто получил рюкзак — шестилетний Иван. Его мама Екатерина находится в декрете и воспитывает двоих детей одна. По ее словам, собрать ребенка к новому учебному году совсем не просто.

«Для нас это очень большой вклад, потому что сейчас дорого стоят и тетрадки, и ручки, которые постоянно теряются. Поэтому это очень хорошая помощь для мам», — поделилась женщина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей на акции «Шар желаний».

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