Подмосковье 22 августа 2023, 20:19 Свыше 50 человек приняли участие в велопробеге ко Дню флага в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Велопробег, приуроченный ко Дню флага, прошел в Юбилейном сквере в Химках. Свыше 50 участников проехали почетный круг от здания администрации округа до стадиона «Арена Химки».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Отмечать памятные даты велопробегами — прекрасная традиция. <…> Массовая тренировка в День Государственного флага России символизирует наше общее стремление к объединению и поддержанию здорового образа жизни», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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