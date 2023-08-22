22 августа 2023, 20:19
Свыше 50 человек приняли участие в велопробеге ко Дню флага в Химках
Велопробег, приуроченный ко Дню флага, прошел в Юбилейном сквере в Химках. Свыше 50 участников проехали почетный круг от здания администрации округа до стадиона «Арена Химки».
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Пресс-служба администрации г.о. Химки
«Отмечать памятные даты велопробегами — прекрасная традиция. <…> Массовая тренировка в День Государственного флага России символизирует наше общее стремление к объединению и поддержанию здорового образа жизни», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.Другой химкинский депутат Николай Томашов отметил, что мероприятия ко Дню флага начали проводиться в округе еще с прошлой недели. Так, в Сходне и в Луневе прошли мастер-классы и лекции.
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Химки
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