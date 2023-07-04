Подмосковье 04 июля 2023, 09:31 Свыше 50 человек помогли облагородить лесопарк в Мытищах на субботнике

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Акция «Чистый лес» прошла в Мытищах. Во время субботника более 50 человек убрали валежник и мусор в лесопарке.

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» запустило региональный проект «Чистый лес».

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«Наш проект уже получил активное развитие. Каждую неделю в разных муниципалитетах проводим такие мероприятия», — рассказал депутат Мособлдумы, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын.

Специалисты Мособллеса вместе с волонтерами убрали валежник, распили старые деревья и убрали мусор.

«На протяжении последних лет мы активно развиваем данную зона отдыха. При этом особенно заботимся о сохранении чистоты территории. Наши службы, конечно, всегда выполняют свою работу по уборке мусора, но лучше вообще не оставлять мусор за собой», — отметил заместитель главы администрации Мытищ Иван Яськив.

Акция проходит в рамках национального проекта «Экология». По словам муниципального депутата Николая Шпака, округ заинтересован в проведении таких акций по облагораживанию лесопарка.

Также ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание у борке дорог летом.

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