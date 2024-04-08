Подмосковье 08 апреля 2024, 16:08 Свыше 5 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше пяти тысяч женщин самостоятельно записались на маммографию и прошли исследование в Подмосковье с начала года. Отклонения выявили у 500 пациенток.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, самостоятельно записаться на маммографию могут женщины старше 40 лет, которые не проходили исследование более двух лет. Сделать это можно через портале «Здоровье» и по телефону 122.

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«Новообразования молочной железы — одно из самых распространенных заболеваний у женщин. Рак груди эффективнее поддаётся лечению, если выявлен на ранней стадии. С этой целью я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье открыта самозапись на данный вид диагностики.», — рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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