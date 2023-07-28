Подмосковье 28 июля 2023, 12:33 Свыше 5 тысяч видов животных насчитали в Подмосковье Фото С. Михайленко

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В Московской области насчитали 5029 видов животных. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

«В список входят 76 видов млекопитающих, 305 — птиц, 11 — земноводных, семь — пресмыкающихся и 4630 видов беспозвоночных», — заявил министр.

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По его словам, число зарегистрированных видов увеличилось на 340. Это связано не только с появлением новых животных, но и процессом изучения, в ходе которого добавляются новые виды.

Так, в подмосковный перечень включили новые виды стрекоз, слепней, хищных двукрылых ктырей и журчалок. Также цикады отнесли не к равнокрылым, а к полужесткокрылым.

В Красной книге Московской области числятся 18 видов млекопитающих, 69 — птиц, девять земноводных и пресмыкающихся и 268 видов беспозвоночных. Под особой охраной региона находятся 675 видов животных и растений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков в Подмосковье.

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