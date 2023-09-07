07 сентября 2023, 17:41
Свыше 5 тысяч старшеклассников пошли в профильные психолого-педагогические классы в Подмосковье
Свыше 5,5 тысячи старшеклассников из Подмосковья учатся в психолого-педагогических классах. Там они изучают профильные предметы, чтобы подготовиться к поступлению в вуз.
Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, в профильных классах школьники изучают основы психологии и педагогики, основы выбора профессии и психологию общения. Это поможет им получить базовые знания перед поступлением в университет.
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«Обучение в профильном классе помогает школьникам понять суть выбранной профессии еще до того, как они поступят в вуз. Благодаря этому молодые люди могут сразу сделать правильный карьерный выбор», — добавили в министерстве.
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