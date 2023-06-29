Подмосковье 29 июня 2023, 13:37 Свыше 5 тысяч семейных пар получили выплату к юбилею свадьбы в Подмосковье с начала года Министерство социального развития Московской области

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Свыше пяти тысяч супружеских пар пенсионеров получили выплату к юбилею с начала года. Общая сумма поддержки составила 30 миллионов рублей.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, в 50-летнюю годовщину совместной жизни супруги получают выплату пять тысяч рублей.

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«В этом году выплату к юбилею совместной жизни получили свыше пяти тысяч подмосковных супружеских пар, а общая сумма выплат составила 30 миллионов рублей. В годовщину совместной жизни — 50 лет — супруги получают выплату пять тысяч рублей, и каждые пять лет эта сумма увеличивается», — сказала она.

В министерстве напомнили, что для получения первой выплаты нужно подать заявление. После этого поддержку начисляют автоматически.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.

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