Подмосковье 27 июля 2023, 14:39 Свыше 5 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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Свыше 5,7 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки. Из них 3,5 тысячи — на муниципальной сети.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах отремонтировали около 3,5 тысячи ям, на региональных — более 2,2 тысячи. Больше всего работ провели в Пушкино, Воскресенске, Богородском, Домодедове и Дмитрове. Свыше 500 дефектов ликвидировали в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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