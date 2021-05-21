Свыше 5 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье с начала сезона

В Московской области начался сезон борьбы с борщевиком. Специалисты уже успели обработать от сорняка более пяти тысяч гектаров земли. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В Подмосковье активно ведутся работы по ликвидации борщевика на земельных участках, находящихся в областной и муниципальной собственности. На сегодняшний день от опасного сорняка обработано 5215 гектаров», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что больше всего земель обработали в Клину — это более 1,1 тысячи гектаров, в Можайске — 878 гектаров, Егорьевске — 585 гектаров.

Министр добавил, что инспекторы сейчас проверяют частные участки. Собственники должны сами уничтожать сорняк на своей земле. Если частник не занимается вопросом, его ждет административное наказание.

«Собственникам земельных участков, находящихся в частной собственности, направляются письма и предписания о необходимости проведения соответствующих работ. В случае невыполнения предупреждений назначаются штрафы», — подчеркнул Воскресенский.

Физические лица заплатят штраф за борщевик на участке в размере от двух до пяти тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические лица — от 150 тысяч до одного миллиона рублей.