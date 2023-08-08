Подмосковье 08 августа 2023, 17:55 Свыше 5 тысяч дефектов содержания скамеек и урн устранили в Подмосковье с начала лета ГУСТ МО

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Более пяти тысяч дефектов содержания урн и скамеек устранили в Подмосковье с начала теплого сезона. Эту работу полностью выполнили в Лотошине, Одинцове, Электрогорске, Жуковском и Серебряных Прудах.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий Подмосковья, большинство замечаний касались несвоевременной покраски малых архитектурных форм. Это более 1,5 тысячи скамеек и 1,4 тысячи урн.

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«Летом жители предпочитают проводить досуг на открытом воздухе, поэтому коммунальным службам следует тщательнее следить за содержанием объектов благоустройства, чтобы территории оставались опрятными, а времяпрепровождение — комфортным», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Устранение оставшихся недостатков ведомства будет держать на контроле. Жители просят бережно относиться к объектам благоустройства и оставаться бдительными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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