Подмосковье 19 марта 2024, 14:02 Свыше 5 тысяч человек прошли реабилитацию в стационарах Подмосковья с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше пяти тысяч человек прошли реабилитацию в подмосковных стационарах с начала года. Это на 390 человек больше, чем в прошлом году.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, отделения реабилитации работают на базе 24 стационаров региона. Там восстанавливаются после заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и других.

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«Также в 2023 году мы поставили в наши больницы свыше 230 единиц медицинского оборудования для реабилитации, чтобы данный вид медпомощи был еще доступнее и качественнее», — добавила Стригункова.

Пройти реабилитацию жители могут бесплатно по полису ОМС и направлению лечащего врача.

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