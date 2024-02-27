Подмосковье 27 февраля 2024, 15:01 Свыше 5 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю на дизайнерских каруселях в парках Подмосковья прокатились свыше пяти тысяч человек. Всего для них открыто восемь аттракционов.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, карусели установили по программе губернатора. Их разработал известный дизайнер Денис Симачев. Аттракционы разместили в восьми парках в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове.

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«Перед художником стояла непростая задача создать именно русскую карусель. Кроме того, надо было продумать не только внешний вид, но и материалы, которые выдержали бы погодные условия нашей природной полосы», — отметили в ведомстве.

Одновременно на карусели могут прокатиться 44 человека. Воспользоваться аттракционом можно бесплатно.

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