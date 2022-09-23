Свыше 5 тысяч человек посетили выставку картин Юрия Люкшина в Зарайске | 360°

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23 сентября 2022, 14:08

Свыше 5 тысяч человек посетили выставку картин Юрия Люкшина в Зарайске

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Выставку «Праздник на Неве» в Зарайске посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. Ее посетили свыше пяти тысяч человек со дня открытия —  6 августа.

Название выставка получила в честь серии офортов заслуженного художника России Юрия Люкшина. Он родился в Ленинграде в 1949 году и участвовал в более чем 300 выставках в стране и за рубежом, из которых 60 были персональными.

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Картины художника написаны в уникальном стиле, сочетающим иконопись и народный лубок. Серия офортов появлюсь в 70–80-х годах XX века. Некоторые из них посвятили Петру Великому и истории города на Неве. На них можно увидеть строительство пристаней, сход первых кораблей русского флота и многое другое. Экспозиция будет работать до 29 октября.

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