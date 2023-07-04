Подмосковье 04 июля 2023, 10:33 Свыше 5 тысяч человек посетили лекции о правилах дорожного движения на детском празднике в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Детский праздник «Путешествие на зеленый свет» прошел в 70 парках Подмосковья 1 июля. Его посетили свыше пяти тысяч человек.

Праздник был посвящен правилам дорожного движения. Посетителям продемонстрировали транспортные средства инспекторов и провели заезды для детей на роликах, самокатах и велосипедах. Кроме того, для юных гостей организовали лекции о правилах дорожного движения и фотозоны.

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Также на празднике провели час безопасности от сотрудников Госавтоинспекции и сюжетно-ролевые игры.

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