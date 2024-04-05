Подмосковье 05 апреля 2024, 16:37 Свыше 5 миллионов услуг оказали в МФЦ Химок за 11 лет Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Специалисты многофункционального центра в Химках за 11 лет оказали свыше пяти миллионов услуг и провели более 39 тысяч консультаций по работе с порталом госуслуг. Чаще всего жители обращались по вопросу земельно-имущественных отношений и подтверждения личности онлайн.

Муниципальный депутат Глеб Демченко рассказал, что жители Химок каждый день обращаются в многофункциональный центр, чтобы решить свои вопросы. Получить здесь можно 391 услугу, федерального, регионального и муниципального уровней.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жителей округа принимают в 59 окнах с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.

Офисы многофункциональных центров в Химках расположены по адресам: Юбилейный проспект, 67, корпус А; Юбилейный проспект, 67, корпус Б; микрорайон Левобережный, улица Зеленая, 4; микрорайон Сходня, улица Чапаева, 7; деревня Брехово, строение 83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы. Подать заявление на зачисление ребенка жители могут через «Госуслуги».

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