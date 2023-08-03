Подмосковье 03 августа 2023, 14:38 Свыше 48 тысяч гибких подводок газоснабжения заменили в квартирах Подмосковья с начала года Замена подводки / Госжилинспекция Московской области

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Более 48 тысяч гибких подводок газоснабжения заменили в квартирах Подмосковья с начала года. Из них 1913 установили по адресам, где ранее не проводилось техобслуживание.

Как рассказала глава Госжилинспекции Ольга Федина, больше всего подводок установили в Красногорске, Рузе, Шатуре и Чехове.

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«Своевременная замена неисправной подводки — это предотвращение чрезвычайных происшествий и отравлений. Наряду с установкой датчиков загазованности, это сохраняет жизнь, здоровье и имущество. Мы продолжаем рейды и просим жителей обеспечить беспрепятственный доступ специалистов к оборудованию», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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