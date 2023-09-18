Подмосковье 18 сентября 2023, 11:02 Свыше 465 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа Unsplash

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Ежегодная кампания по вакцинации от гриппа началась в Подмосковье в конце августа. На эти цели регион предусмотрел более 80 миллионов рублей. Процедуру уже прошли свыше 465 тысяч человек.

Как рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, прививки делают отечественной вакциной «Совигрипп», а также «Ультрикс» и «Ультрикс квадри». Он добавил, что грипп очень заразен и имеет много осложнений. Самым надежным способом защититься являет вакцинация.

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«План по вакцинации на 2023 год — охватить 60% населения Московской области, это порядка 4,7 миллиона человек. На сегодняшний день прививку от гриппа уже сделали более 465 тысяч человек, в том числе 126 тысяч детей», — сказал он.

Из федерального бюджета для Подмосковья предусмотрели поставку около четыре миллионов доз вакцин. Регион закупит еще 407 тысяч доз на сумму 81 миллион рублей.

Сделать прививку жители могут в поликлиниках и мобильных комплексах. Всего в регионе работают свыше 890 кабинетов, где можно пройти вакцинацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уникальную и лучшую в Подмосковье детскую больницу достроят через полгода. Это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России.

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