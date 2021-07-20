Свыше 46 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную соцпомощь в 2021 году

В Московской области более 46 тысяч жителей получили экстренную социальную помощь с начала года. Об этом рассказала зампредседателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Получить экстренную помощь жители могут при возникновении трудной жизненной ситуации — инвалидности, безработицы, малообеспеченности, безнадзорности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью.

«Также за помощью могут обратиться граждане, которые столкнулись с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей — одиноко проживающему гражданину», — уточнила Каклюгина.

Она добавила, что в случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей — одиноко проживающему гражданину.

Зампред правительства напомнила, что получить такую помощь можно раз в год.

В случае возникновения трудной жизненной ситуации выплата производится на основании сведений о доходах, а также документов, подтверждающих возникшие трудности. Заявление можно оформить через МФЦ в течение года после происшествия Ирина Каклюгина заместитель председателя правительства Подмосковья.

Подробную информацию и консультацию по оформлению экстренной соцпомощи можно получить, обратившись в Управление социальной защиты населения вашего городского округа.

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