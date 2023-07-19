Подмосковье 19 июля 2023, 14:03 Свыше 46 тысяч гибких подводок газоснабжения заменили в квартирах Подмосковья с начала года ГЖИ МО

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Более 46 тысяч гибких подводок газоснабжения заменили в квартирах Подмосковья за полгода. Из них 1872 — адреса, куда специалисты не могли попасть весь прошлый год.

Как рассказала глава Госжилинспекции Ольга Федина, замена гибких подводок позволяет предотвратить утечку газа.

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«Своевременно заменить выработавшую ресурс гибкую подводку — это предотвратить утечку газа и все связанные с ней трагические для жителей последствия: от отравлений до хлопков. Поэтому акция продолжается, рейды идут, и все больше ранее недолжныдоступных квартир получают квалифицированное техобслуживание газового оборудование и новую важную деталь», — сказала она.

Больше всего работ провели в Можайске, Коломне, Люберцах, Мытищах, Подольске и Лосино-Петровском. Среди квартир, где заменили детали, свыше 44 тысяч были в плане по техобслуживанию этого года.

Но принимать решение специалисты газовых служб должны во время проведения техобслуживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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