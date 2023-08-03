Подмосковье 03 августа 2023, 16:48 Свыше 450 предпринимателей Подмосковья воспользовались калькулятором мер поддержки с начала года Unsplash

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Калькулятором мер поддержки воспользовались свыше 450 предпринимателей из Подмосковья с начала года. Сервис позволяет бизнесменам получить список программ, доступных для конкретного предприятия.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, калькулятор доступен на инвестиционном портале. Чтобы воспользоваться им, нужно пройти регистрацию и заполнить анкету на странице сервиса. После этого калькулятор рассчитает объем поддержки, который может получить предприниматель. Это налоговые льготы, субсидии, предоставление земельного участка без торгов и программы льготного финансирования.

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Подробнее обо всех мерах поддержки бизнеса предприниматели могут узнать на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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