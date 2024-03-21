21 марта 2024, 15:18
Свыше 450 опор для линий электропередачи произвели в Подмосковье с начала года
Сотрудники «Мособлэнерго» произвели 468 железобетонных опор для воздушных линий электропередачи с начала года. Их изготавливают на производстве в Ликино-Дулеве.
Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, сейчас на производстве работают линии по изготовлению железобетонных стоек СВ-95-3 и СВ-110-5.
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Всего в 2023-м году специалисты службы изготовили 2,1 тысячи опор и 169 железобетонных блоков.Их использовали при проведении ремонта и строительства.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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