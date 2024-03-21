Подмосковье 21 марта 2024, 15:18 Свыше 450 опор для линий электропередачи произвели в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Сотрудники «Мособлэнерго» произвели 468 железобетонных опор для воздушных линий электропередачи с начала года. Их изготавливают на производстве в Ликино-Дулеве.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, сейчас на производстве работают линии по изготовлению железобетонных стоек СВ-95-3 и СВ-110-5.

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Всего в 2023-м году специалисты службы изготовили 2,1 тысячи опор и 169 железобетонных блоков.Их использовали при проведении ремонта и строительства.

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