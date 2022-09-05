Свыше 4,5 тысячи проблем в сфере ЖКХ решили в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 05 сентября 2022, 17:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Свыше 4,5 тысячи проблем в сфере ЖКХ решили в Подмосковье за неделю pixabay.com

Читать 360tv в

На прошлой неделе Госжилинспекция Подмосковья обработала в областном центре управления регионом больше 6,4 тысячи обращений жителей. Все они поступили в Единую диспетчерскую службу Московской области. Примерно 4,5 тысячи заявок получили статус закрытых — это значит, что они уже были выполнены.

В целом в Подмосковье жалоб на жилищно-коммунальные проблемы стало меньше сразу в 28 округах. Снижение произошло потому, что уменьшилось количество жалоб на категории, которые входят в подготовку домов к осенне-зимнему периоду. Например, на починку кровель, на ремонт окон и отопительных систем и другое. Об этом рассказала руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.

Реклама

Больше всего количество жалоб снизилось в Электрогорске, Шаховской, Лотошине, Орехово-Зуеве и Фрязине. Ни одного обращения не поступило из Звездного городка, Восхода и Молодежного.

Реклама

За неделю в Подмосковье удалось погасить настоящий всплеск обращений по поводу неисправного освещения входных групп и подъездов. Самая существенная динамика оказалась у Электростали, Балашихи и Жуковского.

Лидеры по количеству обращений с прошлой недели так и не поменялись. Чаще всего люли обращаются по поводу уборки подъездов и мелкого ремонта лифтов. Как напомнила Ольга Федина, именно через портал удобнее и быстрее всего решать проблемы в сфере ЖКХ. Управляющая организация должна в течение 24 часов принять заявку и исполнить ее в установленные сроки.

0 0 0 0 0 0