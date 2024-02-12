Подмосковье 12 февраля 2024, 16:37 Свыше 4,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали по дачной амнистии в Подмосковье в январе Пресс-служба Минимущества МО

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Более 4,5 тысячи объектов недвижимости в рамках дачной амнистии зарегистрировали на территории Московской области в минувшем январе. Из них 3,6 тысячи — индивидуальные жилые дома площадью 503,9 тысячи квадратных метров с налоговым потенциалом 18,8 миллиона рублей.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что в прошлом году благодаря дачной амнистии поставили на учет 80 тысяч объектов недвижимости, включая 63,8 тысячи индивидуальных жилых домов общей площадью 8,6 миллиона квадратных метров с налоговым потенциалом 300 миллионов рублей.

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«Выявлять незарегистрированную недвижимость мы активно начали и в этом году, в планах — вовлечь в налоговый оборот порядка 70 тысяч таких объектов. И наша задача — помочь людям легализовать недвижимость по упрощенной схеме, а для этого нужно донести информацию до каждого собственника, будь то встречи или обходы», — указала Наталья Адигамова.

С января этого года уже состоялись 74 встречи, в которых приняли участие 643 гражданина. Кроме того, специалисты совершили более двух тысяч обходов и направили свыше 1,7 тысячи уведомлений о необходимости регистрации. В марте планируются встречи с садоводческими товариществами, которые уже стали традиционными.

Городские округа Раменский, Дмитровский и Истра оказались лидерами по количеству зарегистрированных строений по дачной амнистии в январе.

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