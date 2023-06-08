Подмосковье 08 июня 2023, 14:02 Свыше 4,5 тысячи юных спортсменов прошли обследование в НИКИ детства с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 4,5 тысячи юных спортсменов прошли обследование в НИКИ детства с начала года. Это на тысячу больше, чем за такой же период прошлого года.

Пройти обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства могут все члены сборных команд Подмосковья. Там они могут сдать анализы и пройти всю необходимую диагностику.

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«Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм. В Центре спортивной медицины ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации специалистов», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Юных спортсменов принимают педиатр, кардиолог, ортопед, невролог и другие узкие специалисты. При наличии показаний им проводят дополнительные консультация эндокринолога, гастроэнтеролога и других. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.

Дети могут пройти обследование в центре по 156 видом спорта. Прошлом году врачи института осмотрели около 9,5 тысячи ребят.

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