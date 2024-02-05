Подмосковье 05 февраля 2024, 15:32 Свыше 4,5 тысячи человек прокатились на дизайнерских каруселях в парках Подмосковья за неделю Пресс-служба Минблаго МО

Читать 360tv в

За неделю на бесплатных дизайнерских каруселях в Подмосковье прокатились более 4,5 тысячи человек. Они работают в парках в восьми округах региона.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, карусели установили по программе губернатора. Их разработал дизайнер Денис Симачев. Аттракционы стали настоящими арт-объектами, интересными как для детей, так и для взрослых.

Реклама

Конструкции оснащены стереоаудиосистемой и яркой подсветкой. Одновременно на аттракционе могут прокатиться 44 человека.

Сегодня карусели работают в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».