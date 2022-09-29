Свыше 45 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство водоемов | 360°

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Свыше 45 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство водоемов

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В голосовании за очистку водоемов по программе «100 прудов и озер» поучаствовали свыше 45 тысяч жителей Подмосковья. По его результатам отобрали 21 объект из 148. Их расчистят в следующем году, рассказали в Минэкологии региона.

Глава министерства Тихон Фирсов поблагодарил жителей области за участие в голосовании. Он рассказал, что активней всего проявили себя Одинцово, Балашиха, Ступино, Солнечногорск и Клин.

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«Абсолютным лидером по области стал Вишняковский пруд в Балашихе, набравший 5952 голоса. Второе и третье места заняли водоемы в Ступине: пруд в деревне Малино — 3019 голосов и Сантеховский пруд на реке Каширке в поселке Михнево, набравший 2717 голосов», — сообщил министр.

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Меньше всего голосовали жители Бронниц, Рузы, Серпухова, Дзержинского и Истры. О том, какие водоемы войдут в программу, станет известно в октябре.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Благоустройство

Экология

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