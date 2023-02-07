Подмосковье 07 февраля 2023, 11:13 Свыше 45 тысяч нарушений чистоты выявила нейросеть по фото в Подмосковье

Читать 360tv в

Нейросеть определяет проблемы по фотографии в Подмосковье на портале «Добродел» с октября прошлого года. За это время она обработала 240 тысяч снимков и выявила 45 тысяч нарушений чистоты.

Глава Мингосуправления Надежда Куртяник рассказала, что через «Добродел» можно быстро сообщить о проблемах региона, загрузив фото и написал обращение.

Реклама

«С октября прошлого года правильно и быстро выбрать категорию в приложении помогает искусственный интеллект. Он распознал уже более 240 тысяч фотографий. Из них на 45 тысячах фото определил мусор на общественных территориях», — отметила она.

Реклама

Нейросеть также распознала 43 тысячи нарушений размещения рекламы, 23 тысячи ям и 15 тысяч недостатков содержания контейнерных площадок. Всего на портале представлено 24 категории, которые затрагивают все сферы жизни области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».