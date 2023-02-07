07 февраля 2023, 11:13
Свыше 45 тысяч нарушений чистоты выявила нейросеть по фото в Подмосковье
Нейросеть определяет проблемы по фотографии в Подмосковье на портале «Добродел» с октября прошлого года. За это время она обработала 240 тысяч снимков и выявила 45 тысяч нарушений чистоты.
Глава Мингосуправления Надежда Куртяник рассказала, что через «Добродел» можно быстро сообщить о проблемах региона, загрузив фото и написал обращение.
Реклама
«С октября прошлого года правильно и быстро выбрать категорию в приложении помогает искусственный интеллект. Он распознал уже более 240 тысяч фотографий. Из них на 45 тысячах фото определил мусор на общественных территориях», — отметила она.
Реклама
Нейросеть также распознала 43 тысячи нарушений размещения рекламы, 23 тысячи ям и 15 тысяч недостатков содержания контейнерных площадок. Всего на портале представлено 24 категории, которые затрагивают все сферы жизни области.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Реклама
Реклама