Подмосковье 15 февраля 2024, 17:58 Свыше 45 тысяч человек посетили Пушкинский центральный парк за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Рейтинг посещаемости парков в городах с населением от 100 до 200 тысяч человек составили в министерстве благоустройства Подмосковья. Самым популярным на прошлой неделе оказался парк в Пушкино.

С 5 по 11 февраля парк в Пушкино посетили 45 тысяч человек. В пятерку самых популярных также вошли парки «Фабричный» в Истре (30 тысяч посетителей), «Сестрорецкий» в Клину (17 тысяч посетителей), «Елочки» в Домодедове (14 тысяч посетителей) и парк усадьбы Кривякино в Воскресенске (14 тысяч посетителей).

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