Подмосковье 14 июля 2023, 11:39 Свыше 45 тысяч абитуриентов подали заявления в колледжи Подмосковья Пресс-служба министерства образования Московской области

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Свыше 45 тысяч заявлений подали абитуриенты в колледжи Подмосковья. Самыми популярными стали программы по IT-специальностям.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, на IT-специальности подали более пяти тысяч заявлений. Еще 2,5 тысячи — на операционную деятельность в логистике и 1,7 тысячи — на техобслуживание автомобилей.

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По словам вице-губернатор Подмосковья Ирины Каклюгиной, в этом году в колледжах предусмотрели почти 18 тысяч бюджетных мест. Всего в регионе работает 14 учреждений, подведомственных Минобразованию Подмосковья, и два вуза, реализующих программы среднего профессионального образования.

«Среди лидеров по подаче заявлений Щелковский колледж, Техникум имени Королева и Колледж „Подмосковье“. Уже в сентябре многие абитуриенты станут подмосковными студентами. Все ребята получат возможность быстро и эффективно обучиться профессии на базе наших колледжей», — сказала она.

В министерстве добавили, что документы можно подать дистанционно на портале госуслуг и очно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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