Подмосковье 19 января 2023, 10:47 Жители свыше 44 тысяч домов Подмосковья получили возможность сообщать о проблемах с ЖКХ онлайн

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Почти 800 управляющих компаний Подмосковья подключились к системе ЕДС для взаимодействия с Госжилинспекцией региона. Жители свыше 44 тысяч многоквартирных домов получили возможность сообщить о проблемах с ЖКХ через портал службы.

Глава ГЖИ Ольга Федина рассказала, что соглашения об электронном взаимодействии с ведомством подписали 793 УК из 899 работающих в регионе. Это позволит обрабатывать заявки жителей быстрее и качественней.

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Система ЕДС позволяет ГЖИ контролировать исполнение заявок через Центр управления регионом. Подключенные к системе компании должны брать в работу обращения в течение суток и отчитываться об их выполнении. Если возникают проблемы, то заявку берет на рассмотрение Госжилинспекция и помогает УК решить задачу.

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По словам Ольги Фединой, в планах подключить к системе все управляющие компании региона.

«Взаимодействуя через электронную платформу ЕДС, жители экономят время и нервы на походы в УК, управляющие компании и органы власти — получают полную картину состояния подведомственного жилого фонда, могут расставить приоритеты и грамотно распорядиться ресурсами, а Госжилинспекция — своевременно подключается к решению сложных вопросов и помогает управляющим компаниям добросовестно отрабатывать запросы жителей», — сказала она.

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