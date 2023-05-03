Подмосковье 03 мая 2023, 11:19 Свыше 44 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за территории для обновления уличного освещения министерство благоустройства

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Онлайн-голосование по выбору дополнительных мест для установки наружного освещения завершилось в Подмосковье 1 мая. Свой выбор на портале «Добродел» сделали более 44 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

Новое освещение установят на выбранных территориях в 2024–2027 годах. Работы проведут по проекту «Светлый город», который реализуется в Подмосковье с 2017 года.

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«Ежегодно в регионе появляются несколько сотен километров линий уличного освещения. Наши улицы, парки, скверы становятся комфортными для прогулок в темное время суток», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Жители Подмосковья в течение апреля оставляли на «Доброделе» свои предложения и комментарии. Всего в голосовании участвовало 1333 объекта наружного освещения в 46 округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве общественных пространств в Лобне. В этом году там преобразятся лесопарк и парк «Киово».

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