Подмосковье 06 сентября 2023, 12:41 Свыше 44 миллионов поездок по «Стрелке» совершили в автобусах «Мострансавто» с начала года АО "Мострансавто"

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Пассажиры совершили свыше 44,5 миллиона поездок на автобусах «Мострансавто» по картам «Стрелка» с начала года. Больше всего операций по ним провели в марте.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в марте картами «Стрелка» пассажиры оплатили проезд свыше 6,4 миллиона раз. самыми популярными маршрутами стали № 344 «Химки — Москва», № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка» и № 21 «станция Пушкино — Красноармейск» с показателями 590, 551 и 500 тысяч транзакций.

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Расплатиться в автобусах жители также могут банковскими и социальными картами и «Тройкой».

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