Подмосковье 17 апреля 2023, 11:05 Свыше 430 переездов на МЖД отремонтируют в 2023 году АО «Центральная ППК»

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Ремонт 437 железнодорожных переездов в границах МЖД запланирован на 2023 год. Наибольшие объемы работ пройдут в Московской области.

Ремонт предусматривает асфальтировку проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД». Кроме того, на семи ж/д переездах проведут капитальный ремонт: заменят резинокордовое покрытие, заграждения, шлагбаумы, знаки и светоотражающие столбы. Работы позволят повысить безопасность пешеходов и водителей на дороге.

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Три переезда, на которых пройдет капремонт, расположены в Подмосковье: на участках Яганово-Лопатино, Дорохово-Можайск и у станции Дулево.

Отмечается, что ремонт переездов проводится в период специальных технологических окон, во время которых движение через переезд организуется в реверсивном режиме. Если такой возможности нет, то для ремонта отводится преимущественно ночное время, что позволяет минимизировать неудобства водителей.

Путепровод через железную дорогу в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года. Ранее об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.