Важное 10 августа 2023, 13:17 Глава Сергиева Посада: горячая линия приняла 420 звонков после взрыва на заводе Фото: Telegram-канал главы городского округа Сергиев Посад

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Горячая линия в Сергиевом Посаде приняла уже более 420 звонков после взрыва на Загорском заводе, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов. Жителям помогают в вопросах поврежденного имущества, оказания поддержки, поиска без вести пропавших.

«Управляющие компании и Фонд капитального ремонта региона приступили к замене окон. По остеклению социальных объектов помощь окажет правительство Московской области. Введенный режим ЧС позволяет это сделать», — уточнил Дмитрий Акулов.

Фото: Telegram-канал главы городского округа Сергиев Посад

На месте происшествия продолжаются масштабные поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы. Глава Сергиева Посада подчеркнул бесперебойную связь с МЧС.

Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, коллеги из соседних округов, Троице-Сергиева лавра, заведения общепита и неравнодушные жители оказывают помощь. Дмитрий Акулов

Взрыв на складе пиротехники произошел утром 9 августа. Ударная волна задела две школы, спортивный комплекс, припаркованные рядом автомобили, окна домов и вывела из строя котельную.

Фото: Telegram-канал главы городского округа Сергиев Посад

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что все объекты восстановят — это «сделают от всего сердца».

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 71. Для жителей запустили горячую линию помощи.