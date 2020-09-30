Свыше 420 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжают прививать животных от бешенства. С начала года вакцинировали уже более 420 тысяч животных. Об этом рассказала пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Количество заразившихся бешенством по отношению к 2018 году снизилось на 50%, а на середину сентября было зарегистрировано лишь 67 тестов, результаты которых оказались положительными», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Также в регионе проводят исследования на бешенство. Из 1654 тестов 71 оказался положительным.

«Использование малой авиации позволяет эффективно бороться с бешенством животных в регионе. Также, снизить число случаев бешенства помогли дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких животных в очагах распространения заболевания», — заключил министр.