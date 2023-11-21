Подмосковье 21 ноября 2023, 13:03 Свыше 42 тысяч рейдов против правонарушений прошло в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Свыше 42 тысяч рейдов провели в лесах Подмосковья с начала года. Они были направлены на пресечение нарушений правил пожарной и санитарной безопасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, лесная охрана проводит патрулирование по утвержденным маршрутам. Они расположены вблизи населенных пунктов.

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«С начала 2023 года сотрудниками лесной охраны проведено 42 863 патрулирования лесного фонда», — сказал глава ведомства Олег Баженов.

Так, 791 патрулирование провели на прошлой неделе. В результате инспекторы выявили шесть нарушений правил пожарной безопасности, по двум из них составили протоколы.

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