01 февраля 2024, 09:45
Свыше 41 тысячи человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю
За неделю катки в парках Подмосковья посетили более 41 тысячи человек. Этой зимой в регионе обустроили свыше 30 таких мест.
Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, на многих катках работают пункты проката.
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«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — сказал он.
Список подмосковных катков доступен по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».
Благоустройство
Парки
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