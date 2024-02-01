Подмосковье 01 февраля 2024, 09:45 Свыше 41 тысячи человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

За неделю катки в парках Подмосковья посетили более 41 тысячи человек. Этой зимой в регионе обустроили свыше 30 таких мест.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, на многих катках работают пункты проката.

Реклама

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — сказал он.

Список подмосковных катков доступен по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».