Подмосковье 04 сентября 2023, 16:51 Свыше 4,1 миллиона поездок совершили пассажиры МЦД-3 с момента запуска ОАО «РЖД»

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Свыше 4,1 миллиона поездок совершили пассажиры на МЦД-3 с момента запуска. Диаметр соединил Зеленоград и Раменское и заработал 17 августа.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, протяженность МЦД-3 составила 85 километров. Благодаря его запуску интенсивность движения электричек на радиальных участках по Казанскому и Ленинградскому направлению выросла в 1,5 раза. Интервал составляет до 5,5 минуты в часы пик. По диаметру двигаются комфортабельные поезда «Ласточка», «Иволга» и ЭП2Д.

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Самыми популярными участками стали Электрозаводская — Зеленоград-Крюково, Электрозаводская — Ховрино и Электрозаводская — Останкино, а самыми востребованными станциями — те, где возможны пересадки на другие виды транспорта.

Сейчас пассажирам доступно 38 станций, в будущем откроют еще три: Рижскую, Митьково и Малино.

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