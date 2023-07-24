Подмосковье 24 июля 2023, 17:01 Свыше 400 устаревших газовых приборов заменили в квартирах Подмосковья за месяц

Читать 360tv в

Свыше 400 устаревших газовых приборов заменили в квартирах Подмосковья за месяц. Работы проводили сотрудники «Мособлгаза» по программе трейд-ин.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, замене подлежит газовое оборудование, которое отработало срок эксплуатации. Чтобы воспользоваться услугой трейд-ин, жители должны сдать подержанную технику. За месяц этой услугой воспользовались свыше 400 собственников квартир.

Реклама

Договориться о замене устаревшего оборудования можно в ближайшем магазине «Мособлгаза». Специалист проведет консультацию и поможет выбрать новую технику. После этого необходимо подписать договор и выбрать день, в который установят оборудование.

Подать заявку на участие в программе также можно в интернет-магазине компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».