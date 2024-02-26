Подмосковье 26 февраля 2024, 15:21 Свыше 400 спортсменов выступили на всероссийском турнире по чирлидингу в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Турнир по чир-спорту «Я люблю тебя, Россия!» прошел в городском округе Химки. Акробатические номера показали более 400 спортсменов в составе 18 команд со всей страны.

Мероприятие прошло в баскетбольном центре «Химки». Чирлидеры химкинской спортивной школы «Надежда» выиграли около 20 комплектов наград в нескольких номинациях. Так, спортсмены получили шесть золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

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«Очень ярко и уютно прошли соревнования. Наши ребята — большие молодцы, гордимся ими. Баскетбольный центр нас принял на высоком уровне», — рассказала директор спортивной школы «Надежда» Светлана Вострикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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