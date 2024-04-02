Подмосковье 02 апреля 2024, 10:00 Свыше 400 спортсменов приняли участие в первенстве России по синхронному плаванию СШОР по водным видам спорта

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Свыше 400 спортсменов приняли участие в первенстве России по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет в Чехове. Представители региона выиграли четыре бронзовые медали и два призовых места в командном зачете.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в турнире участвовали 36 команд из 19 регионов России. Награды разыграли в дисциплинах фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби.

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Бронзу в личном зачете и второе место в региональном зачете выиграл дуэт Маргариты Ковалевой и Ульяны Шиковой. Третье место также заняли Вероника Ткаченко и Савелий Метельков. В результате команда Подмосковья стала бронзовым призером в дисциплине «группа».

Соревнования прошли в Чехове с 25 по 30 марта на базе ДС «Олимпийский».

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