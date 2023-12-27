27 декабря 2023, 10:31
Свыше 400 спортсменок выступили на первенстве по художественной гимнастике в Лобне
Первенство по художественной гимнастике прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне. Участницами соревнований «Зимняя сказка» стали более 400 спортсменок из Подмосковья, Москвы, Тверской, Ивановской и Ярославской областей.
Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев пожелал спортсменкам удачи и поздравил их с наступающим Новым годом.
Реклама
«Благодарю участниц за их достижения и желаю новых побед. Отдельное спасибо тренерскому составу и родителям талантливых спортсменок за то, что ведут их по верному пути здорового образа жизни и правильных приоритетов», — отметил Вадим Александрович.
После он вручил 20 воспитанницам «Академии спорта» зачетные книжки и значки кандидата в мастера спорта и первого спортивного разряда по художественной гимнастике.
Напомним, в Лобне работает около 20 бюджетных спортивных секций, а также ведутся работы по ремонту, реконструкции и строительству объектов физкультуры и спорта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Лобня
Реклама
Реклама