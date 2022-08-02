Свыше 400 списанных автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье

В Подмосковье сдали на утилизацию порядка 420 устаревших автобусов. Среди них были ЛиАЗы, ПАЗы, транспорт фирмы MAN. В ближайшее время компания собирается отдать на ликвидацию еще 121 транспортное средство.

Утилизация проводится по контракту, который заключили в Мострансавто с профильной организацией. Автобусы, ресурсы которых уже исчерпались, вывозятся, а затем перерабатываются и ликвидируются. За последнее время на утилизацию были сданы автобусы общим весом более 3700 тонн.

«Мы передаем на переработку транспортные средства, не соответствующие актуальным экологическим требованиям, а также современным стандартам безопасности и комфорта. Это помогает высвободить площади для размещения активного автопарка в филиалах и пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома», — рассказали в пресс-службе АО «Мострансавто».

Кроме того, в августе текущего года компания собирается провести онлайн-аукционы, на которых будут продаваться выведенные из эксплуатации ликвидные транспортные средства. В целом в линейном автопарке Мострансавто сейчас порядка 4000 автобусов и другого транспорта. Он обслуживает больше 1200 городских, пригородных и междугородних маршрутов.

Московская область уделяет должное внимание работе транспорта. В частности, в этом году будет закуплено еще 510 автобусов. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.