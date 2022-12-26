Подмосковье 26 декабря 2022, 10:11 Свыше 400 проверок питания в школах и детских садах провели в Подмосковье с начала года

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Сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья провели более 400 выездных проверок качества питания в школах, детских садах, а также оздоровительных лагерях в этом году. Результаты направили в администрации муниципалитетов, чтобы устранить все нарушения.

Мониторинги также прошли в психоневрологических интернатах, домах престарелых и социально-реабилитационных центрах.

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«Специалисты проверяют качество пищевой продукции, состав и сроки годности, рацион меню на соответствие стандартам, корректное ведение документации. С начала года мониторинг провели в 443 учреждениях», — сказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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По его словам, результаты проверок направили в местные администрации, чтобы устранить все недочеты. Особое внимание уделили соответствию качества питания требованиям.

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