Подмосковье 16 августа 2023, 12:00 Свыше 400 проектов инициативного бюджетирования реализуют в Подмосковье до конца года Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Итоги голосования за проекты инициативного бюджетирования подвели в Мособлдуме. Оно прошло на портале «Добродел».

Как рассказали в ведомстве, жители оставили около 310 тысяч голосов. Из 509 инициатив было отобрано 443. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что эти проекты посчитали наиболее значимыми для реализации.

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«В Подмосковье практика народного бюджета реализуется уже четвёртый год. За это время сами жители отмечают перемены к лучшему. Ведь во многих муниципалитетах, помимо осуществления дорогостоящих и масштабных проектов, удается решить и более мелкие, но важные для горожан вопросы, как, например, обустройство площадки для выгула собак или поставки новой мебели в школу», — отметил он.

Брынцалов добавил, что в этом году на реализацию проектов была выделена субсидия суммой 500 миллионов рублей.

Многие проекты касались закупки оборудования, мебели в образовательные, культурные и спортивные учреждения, а также ремонта дорог и благоустройства. Один из самых значимых проектов — Аллея Героев в Балашихе.

«Из самых значимых проектов не только для конкретного муниципалитета, но и региона в целом я бы отметил три. Два из них в Балашихе — это благоустройство Аллеи Героев с возведением памятных плит на Новой улице и ремонт звонницы с изготовлением и установкой памятника Защитнику Отечества в центре округа. В Сергиевом Посаде — изготовление памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Мишутино», — сказал Брынцалов.

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