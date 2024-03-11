Подмосковье 11 марта 2024, 14:43 Свыше 400 передвижных пунктов для голосования на выборах президента оборудуют в Подмосковье

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Мобильные пункты для голосования подготовили в Подмосковье к выборам президента. Эти оборудованные всем необходимым автобусы понадобятся для работы на удаленных территориях и в случае нештатных ситуаций.

В Московской области оборудовали 409 специальных передвижных пунктов для голосования. Из них 285 автобусов, предназначенных для работы на удаленных территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено. Еще 124 автобуса — это резерв на случай возникновения нештатной ситуации. Именно туда эвакурируют документацию и ящики для голосования в случае необходимости.

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«У нас 146 населенных пунктов, где компактно проживают жители, и транспортное сообщение затруднено. Для того, чтобы каждый избиратель имел возможность проголосовать, у нас предусмотрено голосование в мобильных пунктах», — рассказала председатель ТИК Чехова Ольга Щукина. В городском округе для этой работы оборудовали девять автобусов.

В транспорте предусмотрено все необходимое и для маломобильных жителей. Как и на обычном избирательном участке, здесь есть бюллетени, переносные ящики, плакаты, памятки и сотрудники УИКа.

Вычислить нужный автобус легко — на нем будут флаги России и тематические наклейки.

Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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