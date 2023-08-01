Подмосковье 01 августа 2023, 12:16 Свыше 400 опор линий электропередачи обновили в Подмосковье с марта Мособлэнерго

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Программу повышения надежности электроснабжения продолжают реализовывать в Подмосковье. С марта специалисты «Мособлэнерго» заменили 411 опор линий электропередачи. До конца года демонтируют и установят еще 156 конструкций.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, специалисты также заменяют провода и кабели. Они уже обновили 56 километров линий. Больше всего работ провели в Раменском и Пушкино.

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Кроме того, компания вводит в работу новые объекты. Это 46,5 километра воздушных и кабельных линий электропередачи и 29 трансформаторных подстанций.

В этом году программа охватила 26 округов Подмосковья. Это на пять больше, чем годом ранее. По словам главы министерства Александра Самарина, в 2023 году в планах заменить 557 опор линии электропередачи, 81 километр кабеля и проводов, отремонтировать оборудование 35 подстанций, реконструировать 26 и построить 30 новых трансформаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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