Подмосковье 05 декабря 2023, 16:28 Свыше 400 объектов недвижимости в индустриальных парках Подмосковья стали доступны инвесторам через онлайн-сервис Unsplash

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Новый сервис «Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья» предлагает инвесторам 404 объекта недвижимости. В их числе 353 земельных участка и 51 помещение.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила, что сервис «Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья» запустили в этом году. С его помощью уже подписано 72 договора. Это контракты, которые принесут Подмосковью более 1,3 тысячи новых рабочих мест. Объем вложений в бизнес составит 7,1 миллиарда рублей.

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Найти площадку и обратиться за услугой можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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