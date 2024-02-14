14 февраля 2024, 17:35
Свыше 400 навалов мусора убрали в Подмосковье с начала февраля
С начала февраля коммунальные службы Подмосковья убрали 416 навалов мусора у контейнерных площадок.
Как рассказали в ГУСТ, инспекторы контролируют уборку при помощи камер системы «Безопасный регион». При вывозе мусора коммунальщики также сообщают о запаркованности площадок через специальный чат-бот.
Реклама
Больше всего навалов мусора в феврале убрали в Одинцове. Это 62 свалки на улицах Петровского шоссе и Молодежной, а также в селе Лайково. Еще 27 объектов убрали в Зарайске и 24 — в Ступине.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мусор
Реклама
Реклама