Подмосковье 14 февраля 2024, 17:35 Свыше 400 навалов мусора убрали в Подмосковье с начала февраля ГУСТ МО

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С начала февраля коммунальные службы Подмосковья убрали 416 навалов мусора у контейнерных площадок.

Как рассказали в ГУСТ, инспекторы контролируют уборку при помощи камер системы «Безопасный регион». При вывозе мусора коммунальщики также сообщают о запаркованности площадок через специальный чат-бот.

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Больше всего навалов мусора в феврале убрали в Одинцове. Это 62 свалки на улицах Петровского шоссе и Молодежной, а также в селе Лайково. Еще 27 объектов убрали в Зарайске и 24 — в Ступине.

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